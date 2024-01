Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Personen gehen Zigarettenautomaten an - Polizei stellt Tatverdächtigen

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Sonntag (14.1.) gegen 23.17 Uhr mehrere Personen, die einen Zigarettenautomaten an der Straße Im Zuschlag angingen. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung an. An der Einmündung zur Königsstraße stellten die hinzugekommenen Polizeibeamten zwei Personen fest, auf die die Beschreibung zutrifft. Beim Anblick des Streifenwagens rannte einer der beiden Tatverdächtigen davon. Der zweite, ein 14-Jähriger aus Bad Oeynhausen, konnte gestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Nahbereichsfahnung nach den weiteren Personen verlief negativ. An dem Zigarettenautomaten stellten die Beamten ein Werkezeug fest, mit dem der Schlitz zur Scheinannahme bearbeitet wurde. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell