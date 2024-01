Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Toyota touchiert geparktes Fahrzeug - Geschädigter gesucht

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (15.1.) beabsichtigte ein 49-jähriger Bünder, um 18.00 Uhr seinen Toyota aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts zu fahren. Der Mann touchierte mit seinem Auto jedoch einen ebenfalls auf dem Parkplatz an der Herforder Straße geparkten Pkw. Da der Bünder zur weiteren Verständigung Unterstützung brauchte, holte er seinen Sohn hinzu. Während seiner kurzen Abwesenheit ist das beschädigte Auto jedoch vom Parkplatz gefahren worden. Möglicherweise hat dessen Fahrer nicht bemerkt, dass das dunkle Auto beschädigt ist. Dieses Auto hat mutmaßlich Beschädigungen am rechten Kotflügel oder Stoßfänger. Der 49-Jährige meldete den Vorfall sodann gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bünder Polizeiwache. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford sucht nun den Geschädigten und bittet um Hinweise unter 05221/8880. Der Sachschaden am Toyota liegt bei rund 500 Euro.

