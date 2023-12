Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten verabschiedet den Leitenden Polizeidirektor Detlef Hoffmann in den Ruhestand

Hannover

Nach fast vier Jahren als Leiter der Polizeiinspektion (PI) Hannover und knapp 40 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen, ist Detlef Hoffmann am 15. Dezember 2023 im Rahmen einer Feierstunde verabschiedet worden.

In Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Hermann und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus der Polizeidirektion (PD) Hannover sowie circa. 130 Gästen würdigte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten die Verdienste des Leitenden Polizeidirektors mit Blick auf seine Biografie und damit verbundene dienstliche Verwendungen in unterschiedlichen Polizeibehörden. In diesem Zusammenhang betonte die Polizeipräsidentin vor allem die "vorbildhafte Professionalität in der Aufgabenerfüllung und seine stark ausgeprägte Mitarbeiterorientierung für die ihm anvertrauten Menschen".

Nachdem sich Detlef Hoffmann Anfang September 1983 nach seinem Abitur erfolgreich bei der Polizei Niedersachsen beworben hatte, verbrachte er seine aktive Dienstzeit nicht nur in der Polizeidirektion Hannover. Weitere Stationen waren die Polizeidirektion Göttingen sowie die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Anders als bei vielen anderen, war sein Karrierestart eher ungewöhnlich: als musikalisch ausgebildeter Posaunist im damaligen Polizeimusikkorps Niedersachsen (heute: Polizeiorchester Niedersachsen).

Obwohl ihm damals nicht nur der Leiter eine überdurchschnittliche musikalische Begabung bescheinigten, verfolgte Detlef Hoffmann letztlich eine klassische Karriere in der Polizei Niedersachsen, unter Absolvierung zahlreicher Studiengänge sowie Aus- und Fortbildungen. Er blickt zurück auf verschiedene Verwendungen als Sachbearbeiter im Führungsstab der PD Hannover als auch auf langjährige Tätigkeiten als Einsatzkoordinator beim Spezialeinsatzkommando Niedersachsen, Leiter Einsatz der ehemaligen Polizeiinspektion (PI) Ost sowie der PI Garbsen.

Im Juni 2010 wurde Detlef Hoffmann zum Leiter des Personaldezernats der PD Hannover ernannt, bevor es sechs Jahre später für den inzwischen zum Polizeidirektor beförderten Beamten wieder zu einer alten Wirkungsstätte zurückging: dieses Mal allerdings als Leiter der ehemaligen PI Ost. Vier Jahre später, im Januar 2020, wurde er Leiter der PI Hannover. Diese Funktion, mit einer zwischenzeitlichen Vertretung des Polizeivizepräsidenten, übt er bis heute aus.

Sein beruflicher Werdegang prägte den heute 63-Jährigen und hinterließ auch bei seinen dienstlichen Weggefährtinnen und -gefährten bleibende Eindrücke. So auch bei Behördenleiterin Gwendolin von der Osten, die die Leistungen ihres langjährigen Kollegen unter anderem mit folgenden Worten würdigte: "Du hast uns in Deinen Jahren bei der PD Hannover gezeigt, was es bedeuten kann, mit Herzblut und großer Leidenschaft seinen Dienst zu verrichten. Und dabei ging es Dir nicht nur um die Sache, sondern vor allem auch um die Menschen."

Darüber hinaus sagte sie: "Wenn Du nun nach fast 40 Jahren Polizeidienst in den verdienten Ruhestand eintreten wirst, lassen wir einen Kollegen mit einer vorbildlichen Haltung, einer geradezu idealistischen Dienstauffassung und einer ausgeprägten sozialen Kompetenz gehen, der sich nie gescheut hat, vorwegzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Dafür spreche ich Dir meinen herzlichsten Dank und meine größtmögliche Anerkennung aus!"

Einen guten Start in den verdienten Ruhestand, der mit Ablauf Dezember 2023 beginnt, wünschte neben der Behördenleiterin auch der Bürgermeister Thomas Hermann, der in Vertretung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Hannover ein Grußwort hielt. Dabei begrüßte Herr Hermann, dass der zukünftige Pensionär dem Polizei-Sportverein-Hannover e.V. als Vorsitzender und damit dem traditionellen Anbaden im Kleefelder Bad erhalten bleibt.

Die Entscheidung, wer zukünftig die Geschicke der Polizeiinspektion Hannover übernehmen wird, steht noch aus.

Über die Polizeiinspektion Hannover

Der Zuständigkeitsbereich der PI Hannover erstreckt sich auf eine Fläche von 23837,00 ha. Zur Polizeiinspektion Hannover gehören folgende Polizeikommissariate (PK): das PK Döhren, PK Lahe, PK Limmer, PK Misburg, PK Mitte, PK Nordstadt, PK Ricklingen, PK Stöcken, PK Südstadt und das PK Laatzen. Sowohl die Polizeiinspektion Hannover als auch die angeschlossenen Polizeikommissariate tragen dazu bei, die Sicherheit für die rund 584522 Menschen im genannten Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten.

