Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Vlotho (ots)

POL-HF (mmb): Am Donnerstag (18.01.2024) zwischen 11:10 Uhr und 12:10 Uhr wurde ein grauer Mercedes mit Münchner Zulassung auf einem öffentlichen Parkplatz in Vlotho, Langestraße 126 beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an dem in einer Parkbucht geparkten PKW fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug hinten links gegen den Mercedes gestoßen sein muss und Fremdlack hinterlassen hat. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell