POL-RBK: Wermelskirchen - Fahrer verliert das Bewusstsein und kollidiert mit Verkehrszeichen

Wermelskirchen/Rhein.-Berg. Kreis (ots) - Am gestrigen Sonntag (23.04.) fand zum zweiten Mal in diesem Jahr die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" der Polizei Rhein-Berg statt. In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr hatte der Verkehrsdienst der Polizei eine Kontrollstelle an der B 51 vor dem Gerätehaus der ...

mehr