Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall - Fußgängerin wird an Busbahnhof von Pkw erfasst

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (19.1.) ereignete sich um 13.40 Uhr am Herforder Busbahnhof ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus Hüllhorst beabsichtigte, vom Busbahnhof aus zu Fuß in Richtung der Unterführung Steinstraße/Auf der Freiheit, zu gehen. Sie passierte die Fahrbahn an einer Querungshilfe zwischen den Wartebereichen für Fahrgäste, als plötzlich von rechts kommend ein VW auf sie zu fuhr. Das Fahrzeug, das von einem 33-jährigen Herforder gefahren wurde, erfasste die 42-Jährige, die durch den starken Aufprall auf den Asphalt geschleudert wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes um die leichtverletzte Frau. Mittels eines Rettungswagens wurde sie dann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

