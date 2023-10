LPI-GTH: E-Scooter unter Einfluss von Drogen geführt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Eine unbekannte Person entwendete am Montagmorgen Lebensmittel aus einem Feinkoststand in einem Einkaufsmarkt Am Bleichrasen. Dem Inhaber entstand hierdurch ein Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefon-Nr. 03691/261-124 (Bezugnummer 0283131/2023) entgegen. (cm) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

