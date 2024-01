POL-AC: Todesfall im Polizeigewahrsam der Polizei Aachen | Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Mönchengladbach

Düren/ Aachen (ots) - Nach dem Mord an einem 33-jährigen Mann am 26.12.2023 in der Dürener Kreuzstraße konnte nun ein 60-jähriger Tatverdächtiger aus Düren festgenommen werden. Umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung von Beweismaterial führten die Mordkommission der Aachener Kriminalpolizei auf die Spur ...

