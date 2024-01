Polizei Aachen

POL-AC: Versammlungen der Landwirte - mögliche Auswirkungen auf den Verkehr erwartet

StädteRegion Aachen/Kreis Düren (ots)

Wegen geplanter Demonstrationen der Landwirte wird es voraussichtlich in der nächsten Woche zu Verkehrsstörungen auf vielen Straßen in unserer Region kommen.

Nach bisherigen Informationen liegen der Polizei Aachen insgesamt sechs Anmeldungen zu Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen vor, davon alleine vier am kommenden Montag (8.1.2024). Sie beginnen teilweise morgens früh und enden zum Teil erst am späten Nachmittag.

Unter anderem Landwirte haben angekündigt, mit Traktoren durch die Eifel, aber auch durch kleinere Orte zu fahren: Ein Aufzug soll von Rollesbroich über die B 266, die so genannte Himmelsleiter B 258 bis zur Monschauer Straße/ Auffahrt A 44 gehen (Simmerath/ Roetgen/ Aachen), ein anderer von Hürtgenwald-Raffelsbrand (Kreis Düren), über Stolberg (Vicht/ Breinig) und die Trierer Straße bis zur A 44. Montagmittag treffen sich Versammlungsteilnehmer am Aachener Tivoli zu einer Kundgebung. Ein weiterer Demonstrationszug soll sich von der B 258 über die Monschauer Straße in Richtung Aachener Innenstadt bewegen. Insgesamt wird derzeit von 300 Versammlungsteilnehmern am Montag ausgegangen.

Insbesondere ab Mittag muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Monschauer Straße im Bereich der Anschlussstelle Lichtenbusch zur A44 gerechnet werden.

Alle Angaben bilden den aktuellen Sachstand ab. Es kann grundsätzlich noch zu Änderungen der Versammlungen kommen.

Für den kommenden Donnerstag (11.1.2024) und Freitag (12.1.2024) sind Kundgebungen in Baesweiler und Roetgen angezeigt worden.

Die Polizei Aachen ist für Sie im Einsatz. Die Kolleginnen und Kollegen werden den Verkehr lenken, um die Störungen für andere Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten.

Bitte planen Sie dennoch mehr Zeit als sonst für den Weg zur Arbeit oder zur Schule ein. (sk/kg)

