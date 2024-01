Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Raub auf Rollstuhlfahrer gesucht

Aachen (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag (02.01.2024 um 20.00 Uhr) bis Mittwoch (03.01.2024 um 6.00 Uhr) ist es in der Hüttenstraße zu einem Raubüberfall auf einen Rollstuhlfahrer gekommen. Das Opfer befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in der Bushaltestelle "Barbarakirche" und wurde von mehreren Tätern angegriffen. Dabei wurde der Mann erheblich verletzt. Der Tatzeitpunkt kann anhand der aktuellen Erkenntnisse noch nicht weiter eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, dem genauen Tatzeitpunkt oder der Fluchtrichtung abgeben können. Jeder Hinweis könnte für die Ermittlungen nützlich sein. Insbesondere sucht die Kripo einen wichtigen Zeugen, der dem Opfer unmittelbar nach der Tat zur Hilfe kam und zurück in den Rollstuhl half. Er könnte wichtige Hinweise zur Tat liefern. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell