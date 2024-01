Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung der Aachener Staatsanwaltschaft und der Aachener Polizei: Festnahme nach Mord in Düren

Düren/ Aachen (ots)

Nach dem Mord an einem 33-jährigen Mann am 26.12.2023 in der Dürener Kreuzstraße konnte nun ein 60-jähriger Tatverdächtiger aus Düren festgenommen werden. Umfangreiche Ermittlungen und die Auswertung von Beweismaterial führten die Mordkommission der Aachener Kriminalpolizei auf die Spur des Mannes, gegen den das Amtsgericht Aachen auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun auch Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes angeordnet hat. Das Opfer und der mutmaßliche Täter standen in einer persönlichen Beziehung zueinander. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern noch an. (am)

