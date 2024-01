Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub in Radewiger Kurpark - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 28-jähriger Herforder befand sich am Samstag (20.1.) im Radewiger Kurpark. Gegen 0.49 Uhr wurde der Fußgänger zwischen den Einmündungen Bünderstraße und Niederstraße von drei ihm unbekannten Personen angegangen. Eine dieser drei Personen schlug den Herforder, woraufhin dieser stürzte. Während der Mann am Boden lag, nahmen die Unbekannten die Jacke des Herforders sowie seine Geldbörse, die sich in der Hosentasche befand, an sich. In dem Portemonnaie befand sich neben persönlichen Dokumenten eine geringe Summe Bargeld. Durch die Gewalteinwirkung wurde der Herforder verletzt. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

