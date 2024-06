Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Mann löst Polizeieinsatz aus

77-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik eingewiesen

Groß-Zimmern (ots)

Ein 77-Jähriger wurde nach seiner Festnahme am Sonntagmittag (2.6.) in eine Fachklinik eingewiesen und muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. Gegen 13 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei alarmiert, weil ein weiterer Anwohner außer Rand und Band sei und ihn mit einer Axt bedroht haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Der 77 Jahre alte Mann konnte schließlich kurze Zeit später von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Glücklicherweise wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Dieburg hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

