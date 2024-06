Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ohne Versicherung und berauscht am Steuer

31-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Weil er ohne Pflichtversicherung unterwegs war und vermutlich berauscht am Steuer saß, muss sich ein 31-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (2.6.) strafrechtlich verantworten. Gegen 22.15 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim ein Fahrzeug in der Walter-Flex-Straße kontrollieren, da kein gültiger Versicherungsschutz für den Wagen besteht. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte zu flüchten. Im Bereich der Pappelstraße stoppte das Auto und der Fahrer sowie der Beifahrer rannten zu Fuß davon. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 31 Jahre alte, mutmaßliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Er ist nicht im Besitz einer gütligen Fahrerlaubnis und stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur Blutentnahme musste er die Streife mit auf die Wache begleiten. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss erstattet. Die Ermittlungen zum Beifahrer dauern an.

