POL-PDNR: Betrugsdelikte

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmittag fiel Beamten der Linzer Polizeiinspektion in der Nähe des Bahnhofs eine Frau mit einem E-Scooter auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, die 67-jährige Frau aus Linz gab an, dass sich für den Scooter keine Versicherung abgeschlossen habe. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: ...

