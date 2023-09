POL-BO: Alleinunfall - Radfahrer (59) kommt ins Krankenhaus

Herne (ots) - Die Polizei beteiligt sich an der Europäischen Mobilitätswoche in Herne. Ein Team der Verkehrsunfallprävention wird am Samstag, 16. September, mit einem Infostand für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Bei der Europäischen Mobilitätswoche handelt es sich um eine Kampagne der Europäischen Kommission, an der sich die Stadt Herne in diesem ...

mehr