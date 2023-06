Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Waldstück

Schlägerei in Café

Altena (ots)

In einem Waldstück am "Halsknopf" kam es Sonntagmittag, 14 Uhr, zu einem Brand. Die Ursache ist noch unklar. Es entstand Flurschaden. Polizeibeamte haben Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Zeugenhinweise an die Wache Altena erbeten. (dill)

Mehrere Personen gerieten Samstag, 00.50 Uhr, in Streit in einem Café an der Freiheitstraße. Aus noch unbekannten Gründen schlugen die beiden Beteiligten mit Fäusten aufeinander ein. Ein Altenaer (52) soll zudem erfolglos versucht haben, seinen Kontrahenten (51) mit einem Barhocker zu schlagen. Er trat auch der angerückten Polizei gegenüber höchst aggressiv auf, beleidigte sie als "Schwachköpfe" und musste schließlich aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Beide Beteiligten waren mit weit über zwei Promille deutlich alkoholisiert, müssen sich nun trotzdem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung bzw. einfacher Körperverletzung verantworten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell