Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in der Zeit von Freitag (31.5.) auf Samstag (1.6.) in der Farmstraße hat das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich Kriminelle Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und anschließenden die Gebäude dort ansässiger Firmen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie bei ihrem Beutezug unter anderem Baumaschinen und Werkzeuge. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

