POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannte haben es auf E-Roller (979 HRC) abgesehen

Fürth (ots) - Am Samstag den 01.06. zwischen 12:15 Uhr und 12:40 Uhr wurde ein weißer Citroen Jumpy am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem REWE Parkplatz in 64658 Fürth abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der ...

mehr