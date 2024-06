Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Berauscht am Steuer

Streifen nehmen zwei Autofahrer vorläufig fest

Groß-Gerau / Mörfelden-Walldorf (ots)

Polizeistreifen haben am Wochenende zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10.45 Uhr am Sonntagmorgen (2.6.) fiel einer Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf ein 29-Jähriger aufgrund seiner unsicheren und langsamen Fahrweise im Bereich der Westendstraße auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizeikräfte körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Ebenfalls positiv auf THC reagierte ein Test in der Nacht zum Montag (3.6.) in der Gernsheimer Straße in Groß-Gerau. Hier hatten Polizeikräfte gegen 1.45 Uhr einen 25 Jahre alten Autofahrer kontrolliert. Zusätzlich zu dem Verdacht, dass er berauscht am Steuer saß, muss er sich jetzt noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Verfahren verantworten. Beide Männer mussten eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen.

