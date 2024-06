Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Streife nimmt 39-Jährigen fest und stellt Diebesgut sicher

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeikräfte am Freitagabend (31.5.) einen 39 Jahre alten Mann fest und stellten bei ihm Diebesgut sicher. Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Anwohner aus dem Bereich Corneliusstraße die Polizei und meldete einen Unbekannten, der in ein geparktes Auto eingedrungen war und es durchsuchte. Die Streife konnte den Beschriebenen in der Freiburgerstraße ausmachen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Streifen ein Pfefferspray sowie Kleinstmengen Kokain sicher. Darüber hinaus stießen sie bei ihm sowie bei der anschließenden Absuche auf mutmaßliches Diebesgut, wie diverse Scheckkarten. Unter anderem ergab der Abgleich eines Führerscheins mit dem polizeilichen Fahndungsbestand, dass dieser bei einem Diebstahl Mitte Mai entwendet wurde. Der 39-Jährige, der auch in Mörfelden-Walldorf wohnt, muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

