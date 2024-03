POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Aachen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag 05.03. Ca. 16:00 bis Mittwoch 06.03. Ca. 8:15 ist es in Aachen zu zwei Diebstählen von Fahrzeugen gekommen. In Aachen Eilendorf wurde von einer Baustelle in der Forster Straße ein Radlader (Weycor AR320), Farbe Orange/Grün, der gegenüber der Hausnummer 68 abgestellt war, entwendet. Von einer Baustelle im Soerser Weg 90 in Aachen ist ein Traktor entwendet worden. Der Wert beider ...

