POL-AC: Betrug im Nordkreis - Frau übergibt Geld und Schmuck an Unbekannte

Aachen (ots) - In einem Haus an der Kapitelstraße im Stadtteil Burtscheid ist es am Freitagnachmittag (1.3.2024) zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann gegen 14 Uhr in das Büro seiner Chefin gekommen und hatte sie mit einer Eisenstange geschlagen. Dabei wurde die 58-jährige Aachenerin schwer verletzt. Nach der ...

