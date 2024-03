POL-AC: Verkehrsunfall in Mausbach: Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Eschweiler (ots) - Aus einem Zentrallager eines Discounters an der Mariadorfer Straße im Stadtteil Kinzweiler sind Zigaretten in großer Menge gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Diebstahl bereits am Mittwoch (28.2.24) passiert sein. Insgesamt stahlen die unbekannten Täter drei Paletten Zigaretten (42 Kartons mit 160 Packungen). Die Zigaretten haben einen sechsstelligen Warenwert. Die ...

mehr