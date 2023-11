Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Wohnungsbrand fordert ein Menschenleben

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr initial zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder nach Mainz-Weisenau alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort durch die Feuerwehrleitstelle auf Grund von weiteren Meldungen auf Wohnungsbrand hochgestuft. Beim Eintreffen am Einsatzort drang Rauch aus dem Balkon und einem Fenster der betroffenen Wohnung. Sofort wurde die Brandbekämpfung und die Kontrolle der Brandwohnung eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Das Feuer war schnell gelöscht. Tragischerweise mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass für eine Person leider jede Hilfe zu spät kam. Diese verstarb in der Brandwohnung. Durch weitere Kräfte wurde der Treppenraum sowie die weiteren Geschosse kontrolliert. Bis auf die Brandwohnung entstand kein weiterer Schaden in dem Mehrfamilienhaus. Abschließend wurde die gesamte Wohnung belüftet und stromlos geschaltet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr mit Kräften der Feuerwachen 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Weisenau auch der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Kräften. Zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell