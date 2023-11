Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Bretzenheim - Feuerwehr rettet zwei Personen

Mainz (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:17 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Küchenbrand in der Essenheimer Straße in Mainz-Bretzenheim.

Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Feuerwehrleitstelle einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim mit dem Alarmstichwort "Wohnungsbrand - Küchenbrand".

In einem Mehrfamilienhaus stand die Küche einer Erdgeschosswohnung in Vollbrand. Zum Glück wurde schnell klar, dass sich niemand mehr in der Brandwohnung befand. Die beiden Bewohner der Brandwohnung konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen, wurden aber aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation in eine Mainzer Klinik verbracht.

Während ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung begann, wurde der Treppenraum sowie das erste und zweite Obergeschoss (Dachgeschoss) des Mehrfamilienhauses auf weitere Personen erkundet. Zwei Personen, die sich noch in Ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss befanden, konnten durch einen weiteren Trupp über den Treppenraum gerettet werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Haus.

Der Brand in der Küche war schnell unter Kontrolle. Nach der Meldung "Feuer aus" wurden noch umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Anschließend wurde die Brandwohnung maschinell belüftet und in allen Geschossen wurden mit einem Mehrgasmessgerät Messungen durchgeführt.

Aufgrund der Tatsache, dass die Küchentür von den Bewohnern vor dem Verlassen der Wohnung geschlossen wurde und die Brandbekämpfung über den Terassenzugang möglich war, konnte eine Ausbreitung des Brandrauches in weitere Räume und damit der Gesamtschaden in der Wohnung auf ein Minimum reduziert werden.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Die Brandwohnung ist durch den Brand unbewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mainz mit insgesamt 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einem Fahrzeug.

