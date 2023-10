Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Nächtlicher Alleinunfall auf der A643 - Eingeklemmte Person

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der A643 bei Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall von einem PKW. Hierbei wurde der Fahrer durch die Deformationen des Fahrzeuges im Fußraum eingeklemmt.

Gegen 2:40 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle Mainz ein Unfall auf der A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz in der Abfahrt Mainz-Mombach gemeldet. Aufgrund der Meldung und der Örtlichkeit wurden neben der Berufsfeuerwehr Mainz mit 8 Einsatzkräften auch die Kollegen der Berufsfeuerwehr Wiesbaden mit 22 Kräften alarmiert.

Der Fahrer wurde in Zusammenarbeit durch die Einsatzkräfte beider Landeshauptstädte aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst, der ebenfalls mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, übergeben und in ein Wiesbadener Krankenhaus abtransportiert. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Durch den Unfall musste die Abfahrt Mainz-Mombach auch nach dem Einsatz der Feuerwehr weiterhin voll gesperrt bleiben. Gegen 4:20 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell