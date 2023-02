Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Überfall auf Gästefans am Bahnsteig

Münster (ots)

So erfreulich das Ergebnis der Regionalligapartie gegen Alemannia Aachen am Sonntag (5. Februar) für die Anhängerschaft des SC Preußen Münster war, so traurig lässt einen das Ende des Abends zurück. Wurde das Aufeinandertreffen der Fanlager am Stadion von der Polizei noch verhindert, kam es zu schockierenden Szenen am Hauptbahnhof Münster.

Um 17.30 Uhr warteten einzelne Aachener Fans am Bahnsteig auf ihren Zug zur Heimreise. Eine Gruppe von acht gewaltorientierten Anhängern der Preußen stürmte überfallartig aus dem Haupttunnel auf den Bahnsteig, vermummte die Gesichter und attackierte drei wartende Aachener Fans. Fanutensilien wurden geraubt und die Fans mit Schlägen und Tritten überzogen. Die Münsteraner traten ihnen gegen Kopf und Körper, selbst als sie schon am Boden lagen. Über den Nordtunnel verschwanden sie durch den Osteingang in Richtung Bremer Platz und ließen drei zum Teil schwer verletzte Aachener Fans zurück. Diese wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, von wo sie zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnten. Durch die Bundespolizei wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes gegen die bislang namentlich unbekannten Täter eingeleitet. Der Überfall wurde durch die Videoüberwachung im Hauptbahnhof aufgezeichnet und wird derzeit von Ermittlern der Bundespolizei ausgewertet.

Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat oder zu Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 0800 - 6 888 000 in Verbindung zu setzen.

