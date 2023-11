Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Fahrzeugbrand in Tiefgarge

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in die Nelkenstraße in Mainz-Finthen alarmiert. Auf Grund dieses Stichwortes wurde eine Vielzahl an Rettungskräften durch die Feuerwehrleitstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter schwarzer Rauch aus den Abluftöffnungen und der Zufahrt der Tiefgarage. Die Brandbekämpfung wurde über zwei Zugänge eingeleitet. Mittels Wärmebildkamera konnten die Trupps ein brennender PKW ausfindig machen. Von der Berufsfeuerwehr Mainz und der Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finthen wurden insgesamt 5 Trupps mit Atemschutzgeräten zum Löschen des brennenden Fahrzeuges eingesetzt. Der Brand konnte letztendlich schnell lokalisiert und gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Da die Tiefgarage über keine Zugänge in das angrenzende Mehrfamilienhaus verfügt, war die Rauchausbreitung glücklicherweise nur auf die Tiefgarage beschränkt. Abschließend wurde die Tiefgarage belüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Schadensursache und Schadenshöhe eingeleitet hat. Die Tiefgarage ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Mainz mit Kräften der Feuerwachen 1 und 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finten auch der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Mainzer Netze Abteilung Strom mit insgesamt ca. 40 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell