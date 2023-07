Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Identität verschleiert

Guthmannshausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am 01.07.23 in Guthmannshausen konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihre Fahrzeuge jeweils mit abmontierten, bzw. überklebten Kennzeichen führten. Da dies einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz darstellt, erhielten beide Personen eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch. Außerdem mussten sie an Ort ind Stelle die Kennzeichen wieder an ihr Fahrzeug montieren, bzw. das verwendete Klebeband entfernen. Warum die Fahrzueugführer ihre Identifizierung erschweren wollten ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (FR)

