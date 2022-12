Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, Prinzbach, B415 - Zur Seite gekippt

Biberach, Prinzbach (ots)

Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin ist am Freitagmorgen auf der B415 bei Prinzbach in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und in der Folge mit ihren Wagen zur Seite gekippt. Die junge Frau hat sich bei dem sich gegen 8 Uhr zugetragenen Unfall leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Audi musste die Bundesstraße für wenige Minuten komplett gesperrt werden, weshalb es kurzfristig zu Behinderungen kam. Vor und nach den Bergungsarbeiten konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeifließen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Haslach kümmern sich aktuell um ausgelaufene Betriebsstoffe auf der rutschigen Fahrbahn. Der Audi dürfte nicht mehr reparabel sein. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell