Polizei Hagen

POL-HA: Defekter Scheinwerfer führt nach Polizeikontrolle zu Blutprobe

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (22.02.) gegen 19.15 Uhr überprüfte die Polizei eine 41-jährige Hagenerin. Beamten war an der Unteren Isenbergstraße in Hohenlimburg aufgefallen, dass an dem vorbeifahrenden VW-Golf ein Scheinwerfer defekt war. Bei der Überprüfung wies die Fahrerin deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum auf. Da ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest dies bestätigte, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (arn)

