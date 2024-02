Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Wehringhausen gesucht - Unbekannte greifen 53-jährigen Mann an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Abend des 12. Februar 2024 griffen bislang unbekannte Täter in Wehringhausen einen 53-jährigen Mann an und flüchteten unerkannt. Gegen 22.45 Uhr hielt sich der in Hagen wohnhafte Mann im Bereich der Langestraße / Moltkestraße auf. Dort näherten sich ihm mehrere unbekannte Männer und griffen ihn an. Vermutlich schlugen sie ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf und flüchteten anschließend. Der 53-Jährige stürzte zu Boden. Er musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

