Polizei Hagen

POL-HA: Mann verstößt gegen Bereichsbetretungsverbot, leistet Widerstand und greift Polizisten an

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem sich ein polizeibekannter Mann trotz eines bestehenden Bereichbetretungsverbotes in der Stresemannstraße aufhielt und durch Einsatzkräfte kontrolliert wurde, erhielt er eine Strafanzeige und muss sich wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, sowie Beleidigung verantworten. Der 25-Jährige verhielt sich am Mittwoch (21.02.) gegen 13.15 Uhr aggressiv und war alkoholisiert, deshalb nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der Mann sperrte sich, spuckte nach den Beamten und wollte, als er im Streifenwagen saß, immer wieder aufstehen und sich drehen. Während der Fahrt beleidigte der 25-Jährige die Einsatzkräfte durchgehend mit den Worten "ich ficke dich und eure Mutter". Immer wieder versuchte er einen Polizisten anzuspucken und beruhigte sich nicht. Als er am Polizeigewahrsam den Streifenwagen verlassen sollte, wehrte er sich erneut und musste schlussendlich von den Beamten getragen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 0,9 Promille. Aufgrund des Verstoßes gegen das Bereichbetretungsverbot muss der Mann ein Zwangsgeld zahlen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell