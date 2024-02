Polizei Hagen

POL-HA: Mit Rohrzange ins Gesicht geschlagen - 15-Jähriger rastet im Bus aus

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwoch, 21.02.2024, musste ein Busfahrer seine Fahrt gegen 22 Uhr in der Selbecker Straße stoppen, als es in seinem Fahrzeug zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Ein 15-Jähriger fiel Fahrgästen bereits kurz zuvor auf. Er hatte sich mit seiner Kleidung vermummt und trainierte mit einem Handmuskeltrainer. Als er sich plötzlich erhob, ging er auf einen 23-Jährigen zu und schlug ihm mit einer Rohrzange mehrere Male in das Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Danach setze er sich wieder. Die Polizei erschien rasch vor Ort. Der 15-Jährige, den die Polizisten wenig später in eine Jugendeinrichtung brachten, beschuldigte seinen Kontrahenten des Drogenverkaufs. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

