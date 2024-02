Polizei Hagen

POL-HA: 33-Jähriger löst Polizeieinsatz nach Streit aus

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (21.02.) löste ein 33-Jähriger gegen 17 Uhr einen Polizeieinsatz in der Paschestraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er in einen Konflikt mit einem Familienmitglied. Hierbei hielt der Mann auch ein Messer in den Händen. Der Angehörige konnte unverletzt die Wohnung verlassen und wählte den Notruf der Polizei. Im weiteren Verlauf konnte der 33-Jährige mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräfte unverletzt in Gewahrsam genommen und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Hageners. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell