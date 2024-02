Polizei Hagen

POL-HA: Frau flüchtet nach Unfall und wird von Polizisten ausfindig gemacht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 41-Jähriger verständigte am Dienstag (20.02) gegen 14 Uhr die Polizei und berichtete von einer Verkehrsunfallflucht. Er schilderte, dass ihm ein schwarzer VW in der Stennertstraße in sein Auto gefahren sei. Die Fahrerin habe seinen Citroen auf Höhe des Radkastens touchiert, anschließend gewendet und sei dann in Richtung "Zur Hünenpforte" geflüchtet. Die Golf-Fahrerin habe auch seine Ansprach ignoriert. Der Hagener beschrieb die Frau sowie das flüchtige Fahrzeug und konnte der Streifenwagenbesatzung das Kennzeichen des VW angeben. Die Polizisten machten den Golf im Rahmen einer Fahndung in der Delsterner Straße ausfindig und stoppte das Fahrzeug. Die 60-jährige Fahrerin gab an den Unfall zwar bemerkt zu haben, verursacht habe diesen jedoch der 41-Jährige. Die 60-Jährige erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell