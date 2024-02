POL-HA: Zwei Frauen bei Autounfall leicht verletzt

Hagen (ots) - Eine Hagenerin erhielt bereits in Juni 2023 eine SMS, welche angeblich von ihrer Bank stammte. Sie folgte dem Link in der SMS und gab ihre Kontodaten auf der Website ein. In der Folge wurden zwei unberechtigte Abbuchungen von dem Konto der Geschädigten durchgeführt. Dabei hob ein Unbekannter, vermutlich der Betrüger oder ein Mittelsmann, einen Geldbetrag an einem Bankautomat ab. Jetzt liegt der Kripo ein ...

mehr