Polizei Hagen

POL-HA: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige wurden im Oktober des vergangenen Jahres in einem Drogeriegeschäft dabei beobachtet, wie sie sich auffällig in der Parfümabteilung aufhielten. Einer der beiden Tatverdächtigen steckte anschließend Parfüm in eine mitgeführte Tasche ein, während der andere Tatverdächtige die Umgebung beobachtete.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell