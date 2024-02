Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Montagabend (19.02.) eilte eine Streifenwagenbesatzung zu einem Mehrfamilienhaus in Eilpe, nachdem ihnen eine häusliche Gewalt gemeldet worden war. Sie trafen vor Ort auf eine leicht verletzte Hagenerin die angab, von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden zu sein. Der 31-Jährige habe ihr während eines Streits eine kräftige Ohrfeige gegeben. Weiterhin habe er ihr an den Haaren gezogen, sie mehrmals geschubst, sie am Hals gegriffen und dabei "Ich bringe dich um!" gesagt. In der Vergangenheit sei es bereits häufiger zu heftigen Streitigkeiten und auch Handgreiflichkeiten gekommen. Ihr Lebensgefährte habe nach dem Vorfall am Montag sein T-Shirt zerrissen und die Polizei verständigt, nachdem sie angekündigt hatte den Notruf zu wählen. Er habe damit nach ihren Angaben mutmaßlich Straftaten zu seinem Nachteil vortäuschen wollen. Der 31-Jährige wollte sich nicht groß zu dem entstandenen Streit äußern. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille und erhielt neben einer Wohnungsverweisung und einem zehntägigen Rückkehrverbot eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

