POL-HA: Falsche Kennzeichen am Auto führen zu zahlreichen Strafanzeigen

Hagen-Emst (ots) - Am Sonntagabend (18.02.2024) geriet auf dem Gelände eines Sportvereins auf Emst aus bislang ungeklärter Ursache ein Lagercontainer in Brand. Gegen 18.40 Uhr ging bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei die Meldung über das Feuer an der Lohestraße ein. Die Beamten der Feuerwehr löschten den Brand in dem Container, bei dem niemand verletzt wurde. Da eine Fremdeinwirkung als Brandursache ...

mehr