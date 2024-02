Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Realschule Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in die Realschule Hohenlimburg ein. Am Samstagnachmittag (17.02.2024) öffnete eine 18-jährige Frau die Tür des Schülercafés der Schule in der Straße Im Kley. Beim Betreten der Räumlichkeiten stellte sie fest, dass diverse Einrichtungsgegenstände beschädigt wurden. Unbekannte hatten die Rollläden sowie eine Tür des Cafés beschädigt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie Lebensmittel. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

