Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst kontrolliert die Sicherheit von Kindern in Fahrzeugen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Montagmorgen, 19.02.24, überprüften Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Eilpe gezielt Fahrzeuge hinsichtlich der korrekten Verwendung von Kinderrückhaltesystemen. In zwei Autos waren die Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert, in drei weiteren gar nicht angegurtet. Gegen die Fahrzeugführer, die die Kinder gänzlich ungesichert beförderten, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein Punkt in der "Verkehrssünderkartei". Die anderen zahlten ein Verwarnungsgeld.

Grundsätzlich gilt die Regel: Kinder müssen 12 Jahre alt oder mindestens 150 cm groß sein. Ansonsten dürfen sie in einem PKW grundsätzlich nur auf einem zugelassenen Kindersitz befördert werden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell