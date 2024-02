Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt alkoholisiert Auto und randaliert anschließend in Mehrfamilienhaus

Hagen-Emst (ots)

Ein 67-jähriger Mann fuhr am Samstagmittag (17.02.2024) unter Alkoholeinfluss Auto und löste anschließend als Randalierer einen Polizeieinsatz auf Emst aus. Gegen 12.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen. Der 67-Jährige randalierte zuvor im Treppenhaus und schlug mehrfach gegen die Wohnungstür einer 44-jährigen Frau. Im weiteren Verlauf bedrohte und schlug der Mann Familienmitglieder der Frau. Als die Beamten das Treppenhaus betraten, lief der 67-Jährige in bedrohlicher Art und Weise auf sie zu. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam, weil er sich nicht beruhigen ließ. Weitere Ermittlungen zeigten, dass der Randalierer zuvor mit einem Auto auf einen Garagenhof der Gerhart-Hauptmann-Straße gefahren ist. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,48 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgehen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie der Körperverletzung und der Bedrohung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell