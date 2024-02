Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Mann verletzt gezielt Polizisten bei massivem Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Einsatz am Graf-von-Galen-Ring verletzten sich am Samstag (17.02.) zwei Polizisten. Die Beamten trafen gegen 2.50 Uhr auf einen 28-Jährigen, der massiven Widerstand leistete und sie immer wieder gezielt versuchte zu verletzen. Der polizeibekannte Hagener befand sich mit seinem Rollstuhl auf der Fahrbahn am Graf-von-Galen-Ring und behinderte den Verkehr. Als ihn die Einsatzkräfte ansprachen und aufforderten die Fahrbahn zu verlassen, verweigerte er dies sofort. Der Mann erklärte, sich aufhalten zu können, wo er wolle und ignorierte einen erteilten Platzverweis. Er drohte den Polizisten darüber hinaus damit sie zu schlagen und zu treten.

Als die Einsatzkräfte den Rollstuhl des 28-Jährigen von der Straße fahren wollten, schlug er aggressiv mit der Faust nach ihnen. Die Polizisten entschieden sich den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam zu nehmen. Der Hagener reagierte auch hier hochgradig aggressiv und griff gezielt nach den Ausrüstungsgegenständen der Beamten. Dabei beschädigte er ein Funkgerät sowie ein Reizstoffsprühgerät und riss die Handschellen eines Polizisten aus der Halterung am Ausrüstungsgürtel. Mehrfach probierte er die Waffe eines Beamten aus dem Holster zu ziehen und trat um sich. Nach mehreren Minuten gelang es den Polizisten den 28-Jährigen auf dem Boden liegend zu fixieren und ihm Handschellen anzulegen.

Auch gegen das Einsteigen in den Streifenwagen und auf der Fahrt zum Gewahrsam wehrte er sich weiterhin nach Kräften und versuchte immer wieder nach der Waffe einer Polizistin zu greifen. Er trat weiter um sich, kniff der Beamtin in die Arme sowie in den Oberschenkel und beleidigte sie unter anderem als "Schlampe". Darüber hinaus wollte er immer wieder den Fahrer treten. Im Gewahrsam drohte er mehreren Einsatzkräften mit den Worten "Ich werde euch töten, ihr Hurensöhne". Eine Polizistin sowie ein Polizist erlitten bei den Widerstandshandlungen mehrere Verletzungen, sie verblieben jedoch im Dienst. Der Streifenwagen wurde am Dachhimmel verschmutzt, eine Sonderreinigung war erforderlich.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Körperverletzung gegen den 28-Jährigen. (arn)

