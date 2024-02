Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Am Sonntag (18.02.) erfasste ein Autofahrer einen Fußgänger im Bereich Dahler Straße/Parkstraße, während er auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Um 19.30 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Opel aus Richtung Schalksmühle kommend in die Parkstraße ein. In der Einmündung überquerte zu dieser Zeit ein 61-Jähriger die Straße. Der Schalksmühler wurde von dem Auto erfasst und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell