Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen zwei E-Bikes

Marienheide (ots)

In die Räumlichkeiten des ehemaligen Sängerheims in der Talsperrenstraße sind Unbekannte im Verlauf der letzten Woche eingebrochen. Sie erbeuteten unter anderem zwei E-Bikes. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag (4. Februar), 16 Uhr und Samstag (10. Februar), 13:30 Uhr drangen die Täter in das Gebäude ein und entwendeten zwei E-Bikes sowie diverse Werkzeuge.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

