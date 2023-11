LPI-EF: Winterjacke geklaut

Erfurt (ots) - Zwei Männer zündeten in der vergangenen Nacht gegen 01:30 Uhr auf den Treppenstufen der Neuen Synagoge in Erfurt Gedenkzettel an. Diese waren dort zuvor aus Solidarität zu Israel abgelegt worden. Durch das Feuer entstanden an den Treppenstufen der Synagoge geringe Verrußungen. Die Polizei stellte in diesem Zusammenhang zwei tatverdächtige Männer libyscher Herkunft im Alter von 22 und 25 Jahren. Die alkoholisierten Männer wurden nach Abschluss der ...

