Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda wurden am Sonnabend drei Personen leicht verletzt. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Straußfurt in Richtung Gebesee. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der junge Mann in der Rechtskurve vor dem Bahnübergang Vehra ins Schleudern. In der weiteren Folge kam sein Ford von der Fahrbahn ab und landete links neben dem Gleisbett auf einem angrenzenden Feld. Dabei wurden der Fahrer und seine beiden 14 und 16 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung mussten sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Ford und dem Bahnübergang wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 4 für circa zwei Stunden vollgesperrt werden. (DS)

