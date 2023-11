Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien im Hausflur

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 10.11.2023 zum 11.11.2023 drangen Unbekannte in den Hausflur in Sömmerda, Albert-Einstein-Straße 18 ein. Anschließend wurden die Wände und Türen vom Keller bis in die 5. Etage mit schwarzer Farbe beschmiert. Dabei enstand ein erheblicher Sachschaden. (wo)

